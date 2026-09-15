У Києві прогриміла серія вибухів: в одному з районів сталося влучання
Росія завдає удару по Києву вдень 15 вересня. Під час повітряної тривоги у столиці прогриміли вибухи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Що відомо про вибухи?
Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у столиці о 15:07. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про рух реактивного безпілотника зі сходу.
Згодом Кличко підтвердив, що у місті пролунали вибухи.
У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!,
– закликав міський голова.
Згодом військові повідомили про рух ще кількох реактивних БпЛА у напрямку різних населених пунктів Київщини та самого Києва.
За уточненою інформацією місцевої влади, після російської атаки вже стало відомо про влучання по території гаражного кооперативу у Солом'янському районі. Наразі екстрені служби прямують на місце.
Орієнтовно о 15:51 у столиці було гучно вдруге. Водночас у Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, вранці ворог вже завдав дронового удару по Києву. Під прицілом були дві АЗС, нежитлова забудова, складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр. Внаслідок терору щонайменше одна людина загинула та ще вісім постраждали.