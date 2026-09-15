У Києві прогриміла серія вибухів: в одному з районів сталося влучання

Росія завдає удару по Києву вдень 15 вересня. Під час повітряної тривоги у столиці прогриміли вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про вибухи?

Повітряну тривогу жовтого рівня оголосили у столиці о 15:07. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про рух реактивного безпілотника зі сходу.

Згодом Кличко підтвердив, що у місті пролунали вибухи.

У столиці працює ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!,

– закликав міський голова.

Згодом військові повідомили про рух ще кількох реактивних БпЛА у напрямку різних населених пунктів Київщини та самого Києва.

За уточненою інформацією місцевої влади, після російської атаки вже стало відомо про влучання по території гаражного кооперативу у Солом'янському районі. Наразі екстрені служби прямують на місце.

Орієнтовно о 15:51 у столиці було гучно вдруге. Водночас у Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вранці ворог вже завдав дронового удару по Києву. Під прицілом були дві АЗС, нежитлова забудова, складські приміщення, ресторан швидкого харчування та бізнес-центр. Внаслідок терору щонайменше одна людина загинула та ще вісім постраждали.