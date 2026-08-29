У Києві прогриміли вибухи: ворог постійно атакує реактивними БпЛА

Знову вибухи лунали у столиці через атаку реактивних дронів уночі 29 серпня. Російська армія регулярно запускає їх у бік Києва – на жаль, не без наслідків.

Працює ППО, відбиваючи загрозу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Києва вночі 29 серпня: чим вдарила Росія?

Повітряну тривогу у Києві 29 серпня вдруге за ніч оголосили о 03:45. Повітряні сили застерегли про наявність реактивних БпЛА російської армії у західній та південній частинах столиці.

Варто зазначити, що цей тим дронів проривався до Києва неодноразово упродовж ночі, а також і минулої доби. І цього разу у місті прогриміли вибухи, як повідомили місцеві у соціальних мережах.

Було чутно й звуки роботи сил Протиповітряної оборони. На момент публікації реактивні БпЛА продовжують загрожувати Києву.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що Росія ввечері 28 серпня атакувала Бучанський район Київської області – внаслідок цього виникла масштабна пожежа, на локації у селі Мила почалася детонація. На це звернули увагу у прокуратурі – там будуть розслідувати не тільки факт чергового воєнного злочину ворога, а й можливу службову недбалість посадовців.