У Києві прогриміли вибухи

Росія вкотре запустила по Україні безпілотники. Цього разу під ударом опинився Київ.

Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що відомо про атаку на Київ

Повітряну тривогу у Києві оголосили ще о 21:06 16 червня. О 23:54 у Повітряних силах попереджали про рух ворожого БпЛА повз Боярку в напрямку столиці. Вже о 00:01 17 червня повідомлялося про вибухи.

Зазначимо, що ворожі безпілотники продовжують атакувати Київ. О 00:07 та о 00:11 в Повітряних силах знову попереджають про рух російських дронів у напрямку міста.

Додамо, що о 00:17 начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Солом'янському районі зафіксовано падіння "Шахеда" без подальшого загоряння. О 00:26 мер Києва Віталій Кличко також заявив, що на Оболоні працює ППО. Окрім цього, за даними Ткаченка, у Святошинському районі внаслідок атаки сталося займання автівок.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що ввечері 16 червня росіяни також атакували "Шахедами" Київську область. Там працювала ППО. Київська ОВА закликала мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, а також не знімати роботу українських захисників.