Росія атакувала Київ балістикою: є влучання, спалахнули пожежі

Вночі 16 липня у Києві пролунали вибухи. Ворог атакував ракетами столицю.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про вибухи у Києві

Повітряні сили 16 липня о 00:46 повідомили про загрозу балістики. Згодом там інформували про рух кількох балістичних ракет на Київ.

Після цього в столиці пролунали вибухи. Очільник КМВА повідомив, що росіяни атакували балістикою.

Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!

– зазначив він.

Вже о 1 ночі в Повітряних силах знову повідомили про рух ракет в бік Києва. Так, за їхніми даними, в сторону столиці рухалося ще 4 балістичні ракети.

Які наслідки удару

Невдовзі мер столиці Віталій Кличко повідомив перші деталі щодо наслідків атаки.

Так, у Святошинському районі зафіксовано влучання в складські приміщення.

У Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови.

За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови спалахнули пожежі.

Зазначимо, що в той же час в низці регіонів була загроза удару "Шахедами". Відомо, що під атакою опинився Харків.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог також тероризував Україну. В ніч на 15 липня росіяни атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".