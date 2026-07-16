Росія атакувала Київ балістикою: є влучання, спалахнули пожежі
Вночі 16 липня у Києві пролунали вибухи. Ворог атакував ракетами столицю.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Що відомо про вибухи у Києві
Повітряні сили 16 липня о 00:46 повідомили про загрозу балістики. Згодом там інформували про рух кількох балістичних ракет на Київ.
Після цього в столиці пролунали вибухи. Очільник КМВА повідомив, що росіяни атакували балістикою.
Перебувайте в безпечних місцях! Ворог атакує місто балістикою!
– зазначив він.
Вже о 1 ночі в Повітряних силах знову повідомили про рух ракет в бік Києва. Так, за їхніми даними, в сторону столиці рухалося ще 4 балістичні ракети.
Які наслідки удару
Невдовзі мер столиці Віталій Кличко повідомив перші деталі щодо наслідків атаки.
Так, у Святошинському районі зафіксовано влучання в складські приміщення.
У Дарницькому – уламки ракети впали на території нежитлової забудови.
За іншою адресою в Дарницькому районі влучання в нежитлову будівлю. У Святошинському, де було влучання в складські приміщення, та в Дарниці, на території нежитлової забудови спалахнули пожежі.
Зазначимо, що в той же час в низці регіонів була загроза удару "Шахедами". Відомо, що під атакою опинився Харків.
Нагадаємо, що минулої ночі ворог також тероризував Україну. В ніч на 15 липня росіяни атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".