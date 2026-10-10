У Києві прогриміли вибухи: пошкоджено автівки

Росія у суботу, 10 жовтня, продовжує тероризувати Київ. У місті прогриміли вибухи

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про обстріл?

Росія протягом дня 10 жовтня запускала по українських містах ударні дрони. О 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА на столицю.

О 23:09 у місті прогриміли вибухи.

У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на відкритій території. Пошкоджені декілька авто. Без пожежі,

– згодом уточнив міський голова Віталій Кличко.

Де зараз тривога: дивіться карту

Також ввечері 10 жовтня Росія повторно атакувала центр Одеси реактивними БпЛА. Країна-агресорка пошкодила адмінбудівлю та припарковані автомобілі.