10 жовтня, 23:13
Оновлено - 23:42, 10 жовтня
У Києві прогриміли вибухи: пошкоджено автівки
Росія у суботу, 10 жовтня, продовжує тероризувати Київ. У місті прогриміли вибухи
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Що відомо про обстріл?
Росія протягом дня 10 жовтня запускала по українських містах ударні дрони. О 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА на столицю.
О 23:09 у місті прогриміли вибухи.
У Дарницькому районі падіння уламків БпЛА на відкритій території. Пошкоджені декілька авто. Без пожежі,
– згодом уточнив міський голова Віталій Кличко.
Де зараз тривога: дивіться карту
Також ввечері 10 жовтня Росія повторно атакувала центр Одеси реактивними БпЛА. Країна-агресорка пошкодила адмінбудівлю та припарковані автомобілі.