У Києві прогриміли вибухи
Зранку 16 серпня російські війська продовжують атакувати Україну. Від вибухів здригнувся Київ.
Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про атаку на Київ?
Повітряну тривогу для міста оголосили о 9:22. Була інформація про загрозу російських БпЛА.
О 9:49 з'явилося повідомлення від Повітряних сил ЗСУ про рух ракети курсом на українську столицю.
Вибухи в місті було чутно близько 9:50. Уже о 10:07 дали відбій тривоги у Києві. Наразі даних про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.
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Слід зазначити, що вночі противник теж тероризував Київ. На місто летіла балістика. Унаслідок нічної атаки в Києві відомо про 3 постраждалих. В Оболонському районі уламки впали біля нежитлових будівель, де виникли пожежі. Масштабне загоряння виникло й на території книжкового ринку поблизу станції метро "Почайна".
У Голосіївському районі сталася пожежа на території нежитлової забудови, яку рятувальники оперативно локалізували.
Під ударом був також Кривий Ріг. На жаль, одна людина загинула внаслідок атаки, відомо й про постраждалих. Загалом же, українська ППО збила або подавила 88 цілей. Серед них – три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 85 безпілотників різних типів.