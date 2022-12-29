Кличко попередив про можливі перебої зі світлом та водою у Києві
Джерело:Віталій Кличко
29 грудня у Києві пролунало кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, працює ППО.
Міський голова столиці Віталій Кличко попередив про проблеми з електропостачання та водою. Тому необхідно подбати про це заздалегідь.
Важливо У Києві чули потужні вибухи: робота ППО
У Києві можуть бути проблеми зі світлом
За словами Кличка, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Він закликав також зробити запас води.
У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води,
– написав міський голова.
До речі, у КМВА заявили, що уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється.
Глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.