Кличко попередив про можливі перебої зі світлом та водою у Києві

29 грудня у Києві пролунало кілька потужних вибухів. За попередньою інформацією, працює ППО.

Міський голова столиці Віталій Кличко попередив про проблеми з електропостачання та водою. Тому необхідно подбати про це заздалегідь.

Важливо У Києві чули потужні вибухи: робота ППО

У Києві можуть бути проблеми зі світлом

За словами Кличка, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Він закликав також зробити запас води.

У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води,

– написав міський голова.

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До речі, у КМВА заявили, що уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.