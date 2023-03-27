У Києві пролунали вибухи у двох районах: Кличко підтвердив приліт

Увечері під час атаки дронами-камікадзе у Києві пролунали вибухи. Мешканці столиці чули звуки вибухів двічі.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи в Києві. За попередніми даними вони пролунали у Оболонському та Святошинському районах.

Зверніть увагу Росія атакує "Шахідами": на Київщині та Дніпропетровщині сили ППО знищили кілька дронів

Що відомо про вибухи в столиці

Віталій Кличко не уточнив, чи вибухи є результатом роботи сил ППО чи все ж це наслідок влучання. Однак мер Києва зазначив, що "на місце вирушили усі служби", тому ймовірно може йтися, на жаль, про влучання.

Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом,

– повідомив Кличко.

Згодом мер Києва повідомив, що у Святошинському районі горить приміщення магазину. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Близько 00:20 28 березня Віталій Кличко повідомив, що за попередніми даними, постраждалих немає. Станом на 00:45 мер столиці повідомив про локалізацію пожежі в приміщенні магазину.

О 00:36 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги. Також відбій тривоги оголосили у Київській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях. загроза атак ракетами С-300 та С-400 зберігається на Сході країни.

Атака дронами-камікадзе

Росія атакує Україну іранськими дронами-камікадзе, які запустила на Північ з Брянської області та на Південь зі східного узбережжя Азовського моря. Тривоги охопили низку областей, включно зі столицею.

Вибухи чули у Дніпрі. Там, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

На Київщині роботу ППО підтвердила й ОВА. Водночас Ігнат зазначив, що бійці повітряного командування "Центр" збили кілька іранських дронів. Точну кількість повідомлять після відбою повітряних тривог, щоб уникнути плутанини в інформації.

ППО працювала і в Києві. Інформації про збиття ворожих цілей станом на 0:50 немає.