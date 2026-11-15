У Києві пролунали вибухи: місто атакують реактивні безпілотники

Уранці 15 листопада у Києві пролунали вибухи. У цей час російські реактивні безпілотники рухалися територією Київської області.

Про вибухи у Києві повідомило "Суспільне". Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували про рух реактивних безпілотників у Київській області.

Що відомо про вибухи у Києві?

За повідомленнями Повітряних сил, уранці 15 листопада реактивні БпЛА рухалися в напрямку Гостомеля та Вишгорода.

Крім того, військові попереджали про реактивний безпілотник, який летів через південну частину Київської області в напрямку Вінниччини.

На тлі повітряної загрози у столиці о 8:52 було чути вибухи. Інформації про можливі руйнування чи постраждалих наразі немає.

Що відомо про попередні атаки на Київ?

Напередодні, 14 листопада, росіяни також атакували Київ реактивними безпілотниками. У Голосіївському районі столиці уламки дронів впали на відкритій території у двох місцях, зокрема, за попередньою інформацією, на території медичного закладу.

Крім того, у ніч проти 15 листопада в Києві вже лунали вибухи. Перші з них зафіксували близько 01:39, коли Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку столиці.