У Києві та області пролунали вибухи: окупанти атакують "Шахедами", працює ППО

Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні уночі проти 20 червня. Ворожі дрони вже долетіли до столиці, і там пролунали вибухи.

За інформацією з мережі, гучно було на півночі столиці. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в Києві працює ППО.

Докладніше про нічну атаку дронами У Києві та низці областей – повітряна тривога, лунають вибухи: росіяни запустили "Шахеди"

"Шахеди" збивають також в області

У Київській ОВА розповіли, що в області вже працюють сили протиповітряної оборони. Перед цим влада наголошувала про загрозу ворожих дронів.

Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!

– зауважили у КОВА.

Моніторингові спільноти повідомляють, що в столицю залетіло кілька цілей. Точна кількість – невідома, щоправда їх не так багато, як було раніше. Згодом у мережі повідомили про повторні вибухи в Києві.

Атака дронами у ніч проти 20 червня: головне

Імовірно, окупанти запустили дрони з Півдня. Адже спершу тривоги залунали саме в Південних областях.

За інформацією з мережі, збиття були на Херсонщині та Миколаївщині. Офіційних заяв щодо цього поки немає.

Також ворог застосовував балістику. Зокрема, з С-300 бив по Запоріжжю. Крім того, була загроза ОТРК на Сході.

Згодом загроза удару "Шахедами" пішла на Київ і область й на Захід.

Окрім Києва, вибухи лунали ще на Хмельниччині.

У разі повітряної тривоги не нехтуйте правилами безпеки. Зокрема, прямуйте негайно в укриття або дотримуйтеся правила двох стін, не стійте біля вікон. Віримо в ППО!