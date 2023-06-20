У Києві та області пролунали вибухи: окупанти атакують "Шахедами", працює ППО

20 червня 2023, 03:45
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Джерело:

КМВА

Росія вкотре запустила "Шахеди" по Україні уночі проти 20 червня. Ворожі дрони вже долетіли до столиці, і там пролунали вибухи.

За інформацією з мережі, гучно було на півночі столиці. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в Києві працює ППО. 

Докладніше про нічну атаку дронами У Києві та низці областей – повітряна тривога, лунають вибухи: росіяни запустили "Шахеди"

"Шахеди" збивають також в області 

У Київській ОВА розповіли, що в області вже працюють сили протиповітряної оборони. Перед цим влада наголошувала про загрозу ворожих дронів. 

Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких! 
– зауважили у КОВА. 

Моніторингові спільноти повідомляють, що в столицю залетіло кілька цілей. Точна кількість – невідома, щоправда їх не так багато, як було раніше. Згодом у мережі повідомили про повторні вибухи в Києві. 

Увага! У разі повітряної тривоги не нехтуйте правилами безпеки. Зокрема, прямуйте негайно в укриття або дотримуйтеся правила двох стін, не стійте біля вікон. Віримо в ППО! 

Атака дронами у ніч проти 20 червня: головне 

  • Імовірно, окупанти запустили дрони з Півдня. Адже спершу тривоги залунали саме в Південних областях. 
  • За інформацією з мережі, збиття були на Херсонщині та Миколаївщині. Офіційних заяв щодо цього поки немає. 
  • Також ворог застосовував балістику. Зокрема, з С-300 бив по Запоріжжю. Крім того, була загроза ОТРК на Сході. 
  • Згодом загроза удару "Шахедами" пішла на Київ і область й на Захід. 
  • Окрім Києва, вибухи лунали ще на Хмельниччині. 
Автор: Андрій Шляхтін