У Києві пролунали вибухи: уламки дрона впали у Солом'янському районі

Ввечері 3 липня у Києві пролунали вибухи. Влада попередила про роботу ППО у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Що відомо про вибухи у Києві сьогодні

Так, о 20:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Вже невдовзі у столиці чули вибухи.

У КМВА зазначили, що у столиці триває робота сил ППО. За мить до цього Повітряні сили попереджали про наближення ворожого дрона з півночі.

Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги,

– вказала київська влада.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, наразі ППО працювала по одиночних цілях. Але на дальніх підступах в напрямку Києва низка російських БпЛА.

Згодом Ткаченко підтвердив збиття ворожого дрона.

"Уламки виявлено на відкритій територій в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", – вказав він.

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Зауважимо, всього кілька годин тому вибухи чули на Київщині. Причина незмінна – російські безпілотники. Водночас тоді тривога лунала і в столиці – дрон помітили над Троєщиною.