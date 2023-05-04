У Києві та області чули вибухи: працюють сили ППО

Уночі в Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Згодом у столиці пролунав вибух.

Вибух пролунав близько 2:34, повідомляють журналісти 24 Каналу. За пів години до цього у столиці пролунали сирени.

Зверніть увагу В Києві та в низці областей – тривога: Запоріжжя під обстрілом росіян

Працює ППО

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили ППО. Громадян закликали зберігати спокій.

Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях,

– наголосили в КМВА.

Також вибухи чули мешканці області. Однак у Київській ОВА заспокоїли громадян – сили ППО на варті неба і вони працюють по ворожих цілях.

Попередня атака дронами

Звернімо увагу, що у ніч на 3 травня росіяни також масовано атакували Україну за допомогою БпЛА. У низці областей працювала ППО, але, на жаль, не минулося без прильотів.

Тієї ночі росіяни випустили у наш бік 26 "Шахідів" – з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Українські сили ППО зуміли знищити 21 ударний БпЛА. Інші 5 долетіли до цілей та завдали руйнувань інфраструктури й приватних помешкань.

Зокрема, у Дніпропетровській області було влучання в адміністративну будівлю, у Кіровоградській області – в нафтобазу у Кропивницькому, а в Миколаївській – у приватний будинок.

Коротко про ситуацію в регіонах

Станом на 2:55 повітряна тривога оголошена у північних, південних, східних та центральних регіонах країни. У Запоріжжі вибухи лунали щонайменше двічі – ймовірно, місто атакували ракетами С-300. Там тривога триває найдовше – уже понад 2,5 години.

В Одесі прогриміла серія потужних вибухів. Станом на цю мить їх прогриміло щонайменше 5. Є повідомлення про роботу ППО. Місто під ударом безпілотників.