28 серпня, 16:56
Оновлено - 17:17, 28 серпня
У Києві пролунали вибухи: столицю атакували реактивні БпЛА
Росія продовжує тероризувати українські міста. У Києві вдень 28 серпня вчергове оголосили повітряну тривогу.
На місто летіли реактивні БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах.
Яка ситуація у Києві?
У п'ятницю, 28 серпня, о 16:45 у столиці пролунала повітряна тривога. ПС повідомили про загрозу реактивних безпілотників.
Близько 16:53 у Києві пролунали вибухи. Також їх чули о 16:58. Станом на 17:12 у місті зберігається загроза.
З початку дня у столиці пролунала вже 10-та тривога. У четвер, 27 серпня, в Києві її оголошували 13 разів.
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В яких областях загроза: дивіться карту