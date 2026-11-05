Київ атакували реактивні БпЛА, уламки дрона впали в одному з районів

У Києві пролунали вибухи, про це повідомляють кореспонденти. Перед тим на столицю летіли реактивні безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи у столиці?

Реактивні БпЛА фіксують у напрямку кількох районів Києва. Зокрема, безпілотники рухаються на Бортничі, Дарницю та Печерськ.

Близько 08:55 у столиці пролунали вибухи.

О 9 ранку КМВА повідомила, що у Печерському районі уламки впали на відкриту територію. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Мешканцям Києва важливо залишатися в укриттях і не виходити до офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Також не варто публікувати фото та відео роботи української ППО або місць можливих влучань.

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Нагадаємо, російські війська 5 листопада атакували південь Одеської області, пошкодивши об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару частково зруйновано складське приміщення однієї зі служб доставки. Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в коледжі та гуртожитку.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Інформацію про масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури наразі уточнюють. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали.