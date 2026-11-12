У Києві БпЛА впав на дорогу, палають автівка та автобус

У Києві вдень 12 листопада пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, які намагаються збити ворожі БпЛА.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо про вибухи в Києві?

У столиці зафіксували загрозу атаки ворожих безпілотників. Українські захисники неба працюють по російських БпЛА.

На тлі роботи протиповітряної оборони кияни чули вибухи. Мешканців столиці закликали не залишати безпечних місць, адже загроза з повітря зберігається.

Згодом мер повідомив про перші відомі наслідки атаки. У Шевченківському районі, внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину дороги, сталося загоряння легкового авто та, за попередньою інформацією, автобуса. Екстрені служби прямують на місце.

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Нагадаємо, 12 листопада у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Після удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа, яка охопила квартири з третього по шостий поверх. Попередньо, на рівні п'ятого поверху зафіксували часткове руйнування.

На місце влучання прибули екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки. Внаслідок російського удару загинула 44-річна жінка. Кількість постраждалих станом на 10:44 зросла до семи осіб.