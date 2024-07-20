У Києві пролунали вибухи

У ніч проти 20 липня жителі Києва чули кілька вибухів. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили після 1:00. Ймовірно, в області могли працювати системи ППО

Дивіться також Польська компанія продавала деталі до іранських "Шахедів": в країні триває розслідування

У Києві чули вибухи

У ніч з 19 на 20 липня російські військові вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема – в Київській області.

Буквально за лічені хвилини після оголошення тривоги у Києві чули звуки вибухів. Мер Києва повідомив, що причиною вибухів є робота ППО в області.

На Київщині працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!

– написав він у мережі.

Згодом тривога поширилася й на Київ. Близько о 01:21 тривогу оголосили й у столиці.

Ворог також атакував безпілотниками й Полтавську область. Там після опівночі пролунали вибухи. Наразі деталі нічної атаки невідомі.