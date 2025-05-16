У Києві пролунали вибухи та сталася пожежа
- Російські ударні БпЛА атакували Київ вранці 16 травня, викликавши вибухи та пожежу в Святошинському районі.
- Сили ППО збили ворожий БпЛА; повідомлень про постраждалих не надходило.
Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 16 травня ворог в черговий раз атакував Київ ударними БпЛА.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Що відомо про вибухи у Києві
О 6:31 в Повітряних силах повідомили, що в напрямку Києва направляється російський ударних БпЛА.
У вашому напрямку ворожий БпЛА з південного заходу! Перебувайте у безпечних місцях,
– йдеться у повідомленні.
Повторні вибухи у столиці пролунали близько 6:34. Вже за хвилину в КМВА повідомили про роботу ППО у Києві. Вже за кілька хвилин цю інформацію також підтвердив міський голова Віталій Кличко.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
За інформацією моніторингових ресурсів, силам ППО вдалося збити ворожий БпЛА. Відбій повітряної тривоги у столиці оголосили о 6:39.
Які наслідки атаки на Київ
О 6:55 в КМВА надали оперативну інформацію щодо російської атаки на Київ.
Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу, туди вже прямують відповідні служби. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.