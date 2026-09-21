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24 Канал Новини України У Києві пролунали вибухи
21 вересня, 08:28
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Оновлено - 08:47, 21 вересня

У Києві пролунали вибухи

Данило Жоров

У понеділок, 21 вересня, Росія продовжує тероризувати українські мирні міста. Вранці у Києві пролунали вибухи

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. 

Що відомо про російську атаку?

О 8:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ударний дрон, який летів над містом. 

Близько 8:26 у Києві пролунали вибухи.

Де зараз тривога: дивіться карту

 У ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) Росія атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу "Шахед" (64 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Українська ППО зуміла збити/подавити 147 ворожих дронів та 1 баражуючий боєприпас.

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Війна Росії з Україною
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