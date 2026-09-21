У понеділок, 21 вересня, Росія продовжує тероризувати українські мирні міста. Вранці у Києві пролунали вибухи

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про російську атаку?

О 8:10 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ударний дрон, який летів над містом.

Близько 8:26 у Києві пролунали вибухи.

Де зараз тривога: дивіться карту

У ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) Росія атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу "Шахед" (64 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Українська ППО зуміла збити/подавити 147 ворожих дронів та 1 баражуючий боєприпас.