Біля лікарні у центрі Києва вибухнула швидка: є жертва

13 травня 2023, 00:33
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Вночі з 12 на 13 травня у Печерському районі Києва пролунав вибух. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Очевидці стверджують, що у деяких будинках вибило вінка. Зауважимо, що повітряної тривоги в столиці не було, тому ймовірно це не приліт.

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Вибухнула швидка

За словами очевидців, вибух пролунав близько опівночі біля Олександрівської лікарні. Ймовірно, вибухнула карета швидкої допомоги, після чого почалася пожежа.

Пожежа в Печерському районі Києва: дивіться відео

 

У КМВА підтвердили вибух карети швидкої допомоги. Пожежу оперативно ліквідували. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості).

Пожежі в Солом'янському та Дарницькому районах

Уранці 9 травня мешканці Солом'янського району столиці побачили стовп чорного диму. Причиною стало загоряння пінопласту. Спершу місцеві писали про те, що це міг бути приліт, однак в ДСНС запевнили, що це не була ворожа атака.

Через що сталося займання – поки невідомо.

Наступного дня димом затягнуло Дарницький район столиці.Причиною стало займання біля "Озера Лебединого" площею 100 квадратних метрів. За попередньою версією, хтось навмисне підпалив очерет, однак обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Автор: Іван Магуряк