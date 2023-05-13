Біля лікарні у центрі Києва вибухнула швидка: є жертва
Вночі з 12 на 13 травня у Печерському районі Києва пролунав вибух. Унаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.
Очевидці стверджують, що у деяких будинках вибило вінка. Зауважимо, що повітряної тривоги в столиці не було, тому ймовірно це не приліт.
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Вибухнула швидка
За словами очевидців, вибух пролунав близько опівночі біля Олександрівської лікарні. Ймовірно, вибухнула карета швидкої допомоги, після чого почалася пожежа.
Пожежа в Печерському районі Києва: дивіться відео
У КМВА підтвердили вибух карети швидкої допомоги. Пожежу оперативно ліквідували. Після того, як вдалося погасити пожежу, на місці виявили труп 92-річної жінки. Також було виявлено 60-річну жінку з сильними опіками (1 – 2 ступенів важкості).
Пожежі в Солом'янському та Дарницькому районах
Уранці 9 травня мешканці Солом'янського району столиці побачили стовп чорного диму. Причиною стало загоряння пінопласту. Спершу місцеві писали про те, що це міг бути приліт, однак в ДСНС запевнили, що це не була ворожа атака.
Через що сталося займання – поки невідомо.
Наступного дня димом затягнуло Дарницький район столиці.Причиною стало займання біля "Озера Лебединого" площею 100 квадратних метрів. За попередньою версією, хтось навмисне підпалив очерет, однак обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.