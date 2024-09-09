У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу: пошкодження вже локалізували

У столиці сьогодні, 9 вересня, стався прорив трубопроводу на вулиці Бульварно-Кудрявській. Як наслідок, довелось тимчасово обмежити рух транспорту.

Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу.

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Уточнюють, що пошкодження трубопроводу сталось на вулиці Бульварно-Кудрявській, 35.



У Києві сталось затоплення унаслідок прориву турбопроводу / Фото з тг-каналів

Наслідки прориву

У ході проведення ремонтних робіт рух транспорту тимчасово обмежено 2-ма смугами у напрямку Берестейського проспекту.

У Києві затопило одну із вулиць: відео

Через ремонт тимчасово знижено тиск водопостачання в мережах Шевченківського району, але всі абоненти забезпечені водою.

"На місці витоку виявлено пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм", – додали в адміністрації.

Ремонтні роботи тривають.



Місце прориву локалізоване / Фото Нацполіції

Рух унаслідок інциденту було ускладнено: відео

До слова, у Києві 6 червня теж стався прорив труби під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж. Внаслідок аварії водою частково підтопило пішохідний перехід який веде до вестибюлю станції метро "Олімпійська".