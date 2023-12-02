У Києві через пошкодження водогону затопило стоянку: відео з місця аварії

На лівому березі Києва у суботу, 2 грудня, стався прорив водопроводу. Внаслідок аварії підтопило автомобільну стоянку.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, очевидці поширили відео з місця подій у телеграм-каналах.

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"На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинках", – повідомили у КМДА.

Пошкоджено водогін: відео

Станом на 6:00 пошкодження водопроводу локалізували. "Київводоканал" відправив автоцистерну з питною водою.



"Київводоканал" поставив воду для жителів району / Фото з телеграму Миколи Калашника

Відомо, що прорив труби стався на автостоянці в районі Славутичі. Користувачі повідомляють у мережі, що ЖК "Зарічного" частина стоянки потоплена, деякі авто наполовину у воді.

Сталося затоплення окремих авто: відео

Керівник Дарницької РДА у Києві Микола Калашник теж повідомив, що наразі водопостачання все ще відсутнє у 4 житлових будинках.

На місці працюють комунальні служби та слідчо-оперативна група. Водночас руху транспорту аварія не перешкоджає.

На місці працюють відповідні служби: відео

До слова, учора у Києві на вулиці Ревуцького стався прорив мережі холодного водопостачання. На території будівництва упав будівельний кран, який заблокував рух вулицею теж у напрямку проспекту Бажана.