У Києві прощаються з фотографом та документалістом Максом Левіним

Сьогодні, 4 квітня, у Михайлівському соборі у Києві розпочалась церемонія прощання з українським фотографом та документалістом Максом Левіним.

Левін працював в зоні бойових дій та помер від рук російських окупантів. 1 квітня поліція знайшла його тіло.

До теми Загинув український документаліст і фотограф Макс Левін

Заупокійну службу очолив предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Вже о 14:00 на новому кладовищі в Боярці відбудеться прощання із Максом.

У храм віддати останню шану загиблому прийшли рідні Левіна, колеги, військові-побратими та представники влади.

Прощання із Максом Левіним / фото ПЦУ

Один з найкращих фотографів сучасної України, Максим Левін не просто працював журналістом. Він дійсно служив, служив тому, що є вищим за сьогодення, що торкається вічності. Він служив істині, а значить у свій спосіб, через дарований йому талант він служив Богові,

– сказав під час прощання митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що 13 березня Макс Левін відправився поблизу села Гути-Межигірської, щоб знімати наслідки російської агресії разом із військовослужбовцем Олексієм Чернишовим.

Вони вийшли з автомобіля та відправилися в напрямку села Мощун. В цьому районі почалися активні бойові дії, і з того часу з чоловіками зв’язку більше не було.

1 квітня тіло загиблого Левіна знайшли поблизу села Гута Межигірська. За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї.

Не боявся працювати в гарячих точках

Макс Левін не боявся працювати у справді гарячих точках. У його доробку фоторепортажі з Революції гідності, україно-російської війни з 2014 року. Зокрема, він виходив з Іловайського котла разом з українськими військовими.

Фотожурналіст був одружений. У нього залишилися четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки. У 2015 році Петро Порошенко нагородив Максима Левіна орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Загалом більшість документальних проєктів Левіна пов'язані з війною на Донбасі та в Україні.

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