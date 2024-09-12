У Києві під асфальт провалився автомобіль
Вранці 12 вересня у столиці стався витік на водопровідній магістралі. Внаслідок цього під асфальт частково провалився автомобіль.
Відповідні кадри оприлюднили в мережі, пише 24 Канал. Згодом у КМДА заявили, що фахівці "Київводоканалу" частково локалізували витік на розі вулиці Голосіївської та Горяної.
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У Голосіївському районі провалився автомобіль
Витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 міліметрів, що проходить під проїжджою частиною. Станом на 08:45 тиск води в Голосіївському районі відновлено.
На місці пошкодження під асфальт частково провалився автомобіль,
– зазначили в КМДА.
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В адміністрації додали, що подальші роботи довелося призупинити, адже поруч припарковані й інші авто. Для пошуку власників машин залучили поліцію.
Також зазначили, що рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох в напрямку проспекту Голосіївського.
Близько 09:00 повідомили, за інформацією "Київводоканалу", тимчасово без водопостачання залишаються будинки за адресами: вулиця Голосіївська 12, 14, 16.
Фахівці направили автоцистерну з питною з питною водою. Вона перебуває за адресою вулиця Голосіївська, 12.
Наразі триває відкачування води, для початку ремонтних робіт.