На "гнаних" так ніхто і не напав

Звезені з усієї України адепти православ'я гундяєвського полку, таки пройшли більш-менш спокійно столичними вулицями, без різного роду ексцесів і "гострих" моментів... Далі читайте російською.

Не смотря даже на то, что на сегодняшний день вся эта секта православнутых кремлевских приматов четко позиционирует себя, как "гонимых", "притисняемых" и вообще "мучеников за веру"... их никто не остановил, не запретил, на них не напал и даже словом публично-официальным не осудил…

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Хотя, с точки зрения Закона и логики противостояния внешней агрессии, длящейся уже 8-й год, наши власти имели все основания, если не привести этих распоясавшихся сектантов к "нормальному бою", так хотя бы... достаточно внятно и громко осудить и предупредить об ответственности за явные и циничные нарушения законов "страны пребывания"…

Следует заметить, что такого рода пешкодральные акции РПЦвУ устраивает в Украине постоянно и регулярно... преимущественно по самым имперским и д*бильным поводам... Но в данном случае, повод был выбран, так сказать... "всеобщий", а следовательно, подходящий – День Крещения Руси... Потому, смотрелось это все более-менее обоснованно... а не так как обычно, в виде хаотических, бессистемных и физически изнуряющих брожений группки отмороженных старушек и ряженых "кИзяков", с портретами "великомученника Николая ІІ" в районе киевского Парка Победы…

Но, кремлевские попы не были бы самими собой, если бы даже в такой день, не пошли на явное нарушения законов Украины и не устроили из этой вроде бы "религиозной акции", некую политическую манифестацию... с выдвижением целого ряда откровенно политических лозунгов и нарративов... явно и откровенно кремлевского происхождения…

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Первый "засыл" – нас, несчастных, гнобят и преследуют за веру православную... пытаются изжить со свету и вообще всячески третируют. Виноваты в этом – нынешние власти, "раскольники" из ПЦУ, "вселенский антихрист" Варфоломей и стоящие за всеми ними ЦРУ, Госдеп, зловредная НАТ-а и главные злодеи – "мировая", сц*ко, "закулиса"... Потому негоже якобы во время раскола и противостояния в стране, ехать туда главному зачинщику (Варфоломею) всего этого…

– нас, несчастных, гнобят и преследуют за веру православную... пытаются изжить со свету и вообще всячески третируют. Виноваты в этом – нынешние власти, "раскольники" из ПЦУ, "вселенский антихрист" Варфоломей и стоящие за всеми ними ЦРУ, Госдеп, зловредная НАТ-а и главные злодеи – "мировая", сц*ко, "закулиса"... Потому негоже якобы во время раскола и противостояния в стране, ехать туда главному зачинщику (Варфоломею) всего этого… Второй "закидон" – мы (типа, украинцы) и русские – один народ, братья по жизни... и вообще, Путин – наш президент... А русский народ, это типа такая триединая "х*рня", состоящая из украинцев, русских и белорусов... И вера православная – наш объединяющий фактор и вообще... кто православный – тот русский…

– мы (типа, украинцы) и русские – один народ, братья по жизни... и вообще, Путин – наш президент... А русский народ, это типа такая триединая "х*рня", состоящая из украинцев, русских и белорусов... И вера православная – наш объединяющий фактор и вообще... кто православный – тот русский… Третья "мЫсля" – именно мы есть "наследники" тех, кого крестили более 1000 лет назад в Киеве. Только мы есть "каноничные", остальные все самозванцы... и вообще Томос у ПЦУ "неправильный", Варфаломей – узурпатор, а РПЦ – святая организация, причем, святее всех святых вместе взятых...

Ну там еще целый ряд достаточно тупорылых посылов и воззваний просматривался, в ходе этого бредущего сонма православнутых балбесов, окормляемых кремлевскими попами... Желающие более детально ознакомиться со всей этой околесицей, засевшей в воспаленных мозгах наших приверженцев гундяевского "православия"... могут посмотреть трансляцию соответствующую, ознакомится с отчетами и репортажами СМИ с этого действа…

Я же хочу акцентировать внимание на двух вещах…

1. Деструктивность и антагонизм этой секты по отношению к новейшему Украинскому государству (30-летие существования которого мы вскоре все отметим...) носит явный и достаточно выпуклый характер... Что бы понять это, а главное доказать в правовом отношении, многих усилий тратить не стоит. Существует целый ворох вполне себе задокументированных и неоспоримых фактов на сей счет... начиная от участия и прямого содействия НВФ на Донбассе, заканчивая распространением агитационных материалов антигосударственного толка, а так же разжигающих вражду на религиозной почве....

Кроме того, эти болваны сами малюют соответствующие транспаранты на своих акциях, сами публично призывают и агитируют, в том числе через СМИ и разглагольствуют на эту тематику в своих культовых сооружениях... и всё, как раз, в соответствии со статьёй №110 УК Украины…

Я уж не говорю, про статью №180 того же УК... что бы понять насколько эти уроды "кладут с прибором" на положения украинского УК. Достаточно ознакомится с парой фотографий с сегодняшнего их "марша гонимых", что бы это понять... Свальное шествие этих малоросских папуасов, без масок и соблюдения элементарных санитарно-гигиенических норм в период пандемии... Прекрасно ложится на положения и пункты этой статьи…

2. Кроме того, вся эта кремлевская богадельня упорно и остервенело лезет в политическую сферу Украины. Мало того, таким же макаром они стремятся массово коррумпировать нашу судебно-правовую систему, властно-административный ресурс... и главное – настойчиво влиять на общественное мнение по вопросам никак и никоим образом не относящихся к сфере религиозных верований и духовной жизни граждан.

Многочисленные напоминания этим кремлевским бабуинам в рясах о том, что у нас законом церковь отделена от государства... результата не приносят. Они настойчиво продолжают разными путями не только "выражать свое мнение" по вопросам жизни государства, не относящимся к компетенции церкви... но и агитировать и призывать граждан Украины действовать и поступать в соответствии со своими "гениальными" посылами, явно сформулированными за нашей северо-восточной границей…

Если вспомнить ненароком, слова и действия этих кретинов, например, в период нескольких украинских предвыборных кампаний... то вполне можно не только "вынести предупреждения" сразу целой шобле так называемых "епископов" РПЦвУ, а и привлечь их к правовой ответственности. Причем не только за призывы к нарушению положений избирательного законодательства... но и собственно за попытки влиять на свободное волеизъявления наших граждан незаконными методами (например, методом незаконной агитации... или призывами к фальсификации результатов выборов)…

В общем, перечислять случаи прямого незаконного вбагривания этих сектантов в "мирскую" жизнь нашего государства и его граждан можно долго... Таких случаев – вагон и маленькая тележка…

Резюмируем…

Хочет или не хочет наша нынешняя власть... хоть как-то реагировать на разгул и шабаш этих сектантов-бабуинов в нашей стране, но рано или поздно... ей это придётся делать. Даже несмотря на опасения, связанные с возможными обвинениями в "преследовании граждан по религиозному признаку". Ибо, в случае с РПЦвУ речь прямо идёт о подрывной идеологической работе религиозной секты, руководимой страной, которая осуществляет внешнюю агрессию против Украины... Причем эта их деятельность в последнее время резко активизировалась…

Прошлая власть, действовала в этом отношении... методом "конкурентного вытеснения", не трогая по-сути, сектантов за их нежное "кремлевское" вымя, она создала и "выпустила на религиозный рынок" конкурентную для РПЦвУ организацию с очень неплохими шансами на успех (я имею в виду ПЦУ и ее Томос). Судя по всему нынешняя тоже "хочет так", НО... дело в том, что у нас просто нет времени на "конкурентное выдавливания" кремлевских сектантов-гундяевцев из страны... впереди явно наступает момент "решающих ристалищ".... иметь, образно говоря, в своем тылу, явно подрывную и вражескую контору... просто непозволительно…

Я бы начал с лицензии и статуса "религиозная организация"...