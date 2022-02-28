У Києві пустили метро та автобуси

У понеділок 28 лютого у столиці відновили роботу Метрополітену та наземного транспорту. Але киян все одно просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

Після завершення дводенної комендантської години мешканці міста нарешті зможуть вийти на вулиці, щоб відвідати аптеки, магазини та допомогти родичам.

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Метро та транспорт працюють в особливому режимі

Від 8 ранку роботу відновив наземний громадський транспорт.

Запрацювало і метро. Щоправда, в особливому режимі – потяги будуть ходити набагато рідше, ніж зазвичай.

Журналісти УП пишуть, що потяги по зеленій гілці не переїжджають Південний міст і доїхати можна лише до Славутича.

Транспорт пустили не для прогулянок: виходьте з дому лише за необхідності

Комендантська година у Києві не скасована. З 28 лютого вона буде тривати так, як було визначено раніше – із 22:00 до 7:00.

Не забувайте, що ми знаходимось в оточенні ворога, на вулицях продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки,

– заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

І не забувайте допомагати один одному. Запитайте у сусідів (особливо у літніх людей) чи не потрібна допомога та наглядайте за квартирами сусідів, які виїхали з міста, аби не допускати мародерства.