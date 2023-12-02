Виїхав на "зустрічку": у Києві п'яний водій влаштував ДТП, двоє загиблих

У Києві, в Печерському районі, п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено". Внаслідок аварії двоє громадян загинули.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України у Києві. Зазначають, що ДТП сталась ввечері 1 грудня на вулиці Староноводницькій.

Дивіться також Напідпитку і без прав: у Києві 20-річна дівчина скоїла смертельну ДТП

Обставини ДТП

Водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки "Рено".

"Водій та пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", – повідомили в поліції.

Зазначають, що особу винуватця аварії встановили, – це громадянин іншої держави, 1979 року народження. Чоловік, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Водій "Тойоти" був п'яний / Фото Поліції



Місце аварії у Печерську / Фото поліції

Що загрожує водію "Тойоти"

Правоохоронці затримали порушника, дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 286-1 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув'язнення.