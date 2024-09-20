У Києві різко погіршився стан повітря: показники досягли критичних позначок

У Києві сьогодні вранці, 20 вересня, фіксують тимчасове погіршення стану повітря через підвищену концентрацію зважених часток (пилу).

Про це попередила Київська міська державна адміністрація. Киянам радять обмежити перебування на вулиці.

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"За інформацією Департаменту захисту довкілля й адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", – йдеться в повідомленні.

Небо над столицею сьогодні / Фото з телеграм-каналів

Причини погіршення повітря

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря все ще є пожежі в екосистемі Київської області.

У КМДА уточнили, що пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

До покращення ситуації зі станом повітря рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, і якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Кияни скаржаться на дим і запах

Жителі Петропавлівської та Софіївської Борщагівки повідомляють про дим та неприємний запах у населених пунктах.

Також про аналогічну ситуацію пишуть мешканці Оболоні у столиці.

Стан повітря в Києві: відео

Індекс на критичному рівні

Тим часом на мапі якості повітря монітору SaveEcoBo загальний індекс лишається на позначці 100+ (небезпечно).

За ранковими даними швейцарської компанії IQAir, українська столиця зараз перебуває на 2 місці в рейтингу найбільш забруднених міст світу.



Рейтинг країн за рівнем забруднення повітря / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Концентрація PM2.5 у Києві наразі в 17,4 рази перевищує щорічне рекомендоване ВООЗ значення якості повітря

Зауважте! 24 Канал запитав у лікарки, пульмонолога, алерголога, кандидата медичних наук Майї Руселевич про те, як дим від пожеж і забруднене повітря впливає на здоров'я людей і які ризики це становить.