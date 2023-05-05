Центр Києва заполонили тюльпани: фото весняної краси

Травень прикрасив українську столицю різконольоровими тюльпанами. Вулиці, встелені квітами, можна знайти по всьому Києву.

Весняні тюльпани опинились в об'єктиві фотографині 24 Каналу. Вони прикрасили центр Києва та прилеглі вулички.

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Кияни мають змогу не тільки поспостерігати за красою, а й зробити гарні світлини біля тюльпанів. Око милуватимуть червоні, фіолетові, оранжеві та жовті тюльпани.

Слід поспішити, оскільки цвістимуть такі квіти недовго. Знайти красу можна одразу на Майдані Незалежності.

Тюльпани в центрі Києва / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал:

У Нідерландах вивели синьо-жовті тюльпани

Квітникарі з Нідерландів у квітня 2022 року вивели синьо-жовті тюльпани, присвячені Україні. Вони забарвлені у кольорах нашого прапора – синьо-жовті. Цей сорт квітів назвали "Тюльпаном "Україна". Таким чином флористи долучились до підтримки України у війні проти Росії.

До речі, раніше у Києві розцвітали тюльпани, які подарувало українській столиці генконсульство Нідерландів. Цибулини посадили на Майдані Незалежності, а також на Михайлівській площі.

Тоді центр столиці прикрасили 100 тисяч квітів. ияни та гості столиці вже почали робити селфі на тлі такої краси. Зокрема, одна жінка ледь не лягла на бідні к