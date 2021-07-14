У Києві рятувальники допомогли зняти гайку з пальця дитини

У Києві рятувальники зняли гайку з пальця 12-річного хлопця. Він надів її заради забави, немов кільце й не міг зняти. Це сталось 13 липня у багатоповерхівці на вулиці Кондратюка, 4-а.

Батьки хлопця подзвонили в ДСНС. Рятувальникам довелося застосувати спеціальний електроінструмент, аби зняти з пальця гайку.

Інші новини столиці Почитай, бл*, умови: у Києві таксист Bolt нахамив пасажирці – відео 18+

Попросили хлопця так більше не робити

Разом із медиками надзвичайники провели бесіду із хлопцем та його батьками, аби він більше так не робив. На щастя, медична допомога не знадобилась, хлопець почуває себе добре.

Інші випадки

Нещодавно у Києві група молодих людей 11 липня знімали відео для сторінки в інстаграмі. Один хлопець надів собачий комірець й став на коліна – інший залив у комір молоко й засипав пластівцями.

Раніше на сайті 24 каналу писали, про те, що компанія дівчат, які на вигляд за віком ледве дотягують до підлітків, влаштували масштабну гулянку на одному з кладовищ Києва. Батьків за це оштрафують.