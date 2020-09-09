У Києві Служба безпеки України затримала одного з ватажків ІДІЛ. Злочинець перебував у розшуку "Інтерполу", а в Україні жив з 2018 року. Бойовик організовував теракти в Іраку та Сирії.

Кого затримала СБУ

Затриманий є вихідцем однієї з пострадянських країн та належить до керівників "Ісламської держави". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Чоловік був заступником чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в аеропорту "Ататюрк" у 2016 році.

Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку.

Окрім цього, затриманий займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

Що терорист робив в Україні

Злочинець прибув до України у 2018 році за підробленими документами. На Київщині він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці із країн Центральної Азії. За інформацією СБУ, протягом двох років терорист координував осередки ІДІЛ за кордоном.

Наразі ватажка арештували на 40 діб. СБУ перевіряє іноземця щодо організації терактів в Україні.

Що таке ІДІЛ? "Ісламська держава" – це міжнародна терористична організація. Угрупування налічує близько 10 тисяч бойовиків. Мала контроль над територіями у Сирії та в Іраку. Джерелом прибутків організації є грабіжництво, викупи за заручників та продаж наркотиків. "Ісламська держава" – це міжнародна терористична організація. Угрупування налічує близько 10 тисяч бойовиків. Мала контроль над територіями у Сирії та в Іраку. Джерелом прибутків організації є грабіжництво, викупи за заручників та продаж наркотиків.



Затримання бойовика ІДІЛ / Фото СБУ



Ватажка розшукував "Інтерпол" / Фото СБУ