У Києві планують проведення ремонтних робіт на Південному мосту. Тож з 22 години 7 серпня й аж до 28 вересня частково буде обмежено рух мостом.

Про часткове обмеження руху Південним мостом у столиці повідомляє комунальне підприємство "Київавтодор".

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На Південному мосту розпочинається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Будемо працювати в напрямку Наддніпрянського шосе,

– розповіли в "Київавтодорі".

Під час ремонтних робіт планують частково обмежити рух мостом. Це стосується правої крайньої смуги в бік правого берега столиці. Роботи обіцяють завершити до 28 вересня, тоді й знімуть обмеження.

"Перепрошуємо за незручності. З турботою про дороги і мости, комунальна корпорація "Київавтодор", – мовиться в повідомленні.

Південний міст у Києві: карта