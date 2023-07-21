У низці регіонів була повітряна тривога: росіяни атакували з моря та Півночі

Повітряна тривога зранку пролунала у Києві та ще кількох областях. Моніторингові канали попереджали про ракетну загрозу. У низці регіонів лунали вибухи.

На момент оголошення повітряної тривоги сирени вже лунали у кількох областях. Практично відразу ж моніторингові канали почали повідомляти, що у напрямку столиці летить балістика.

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Повітряна тривога 21 липня: що відомо

На Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Полтавщині та Донеччині – відбої. Станом на цю хвилину загрози ракетного і дронового удару відсутні.На Миколаївщині та Херсонщині теж відбій.На Одеській області – відбій повітряної тривоги.Повітряна тривога у Харківській, Полтавській і Донецькій областях. Повітряні сили попередили Одеську область про загрозу.Херсонська та Миколаївська область знову під загрозою. Існує ймовірність, що окупанти можуть бити "Калібрами".Відбій також на Вінниччині, Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині.Пішли відбої на Черкащині, Кіровоградщині, Житомирщині, Києві, Харківщині, а також Донеччині.Знову на Півдні повітряна тривога. Сирени попередили про загрозу мешканців Херсонщини, Миколаївщини й Одещини.Відбій повітряної тривоги для мешканців Одещини.На Миколаївщині та Херсонщині – відбій повітряної тривоги.Фіксують невстановлену повітряну ціль у напрямку Києва.Моніторингові канали пишуть, що на Одещині лунають вибухи.Сирени пролунали у Житомирській і Вінницькій областях.Monitor написав, що ворог знову випустив "Онікси" у напрямку Одещини.Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, що росіяни атакують Чернігівщину ракетами. За кілька хвилин стало відомо, що в області знову лунають вибухи.Моніторингові канали повідомляють, що зафіксували повітряні цілі на Чернігівщині. Може бути балістика.ЗМІ повідомляють, що на Одещині лунають вибухи. Ймовірно, це може бути робота ППО. У будь-якому разі не покидайте укриттів.Повітряні сили попередили, що ворог випустив протикорабельні ракети "Онікс" у напрямку Одеської області. Людей попрохали залишатися в укриттях.Сирени попередили про небезпеку мешканців Запорізької, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської, а також Харківської, Кіровоградської, Миколаївської областей.Мешканців Одеської області попередили про загрозу з неба. На Півдні у повітря підняли тактичну авіацію ворога.ЗМІ повідомляють, що на Чернігівській області пролунали вибухи. Чи пов'язані вони з інформацією про рух балістики на столицю – невідомо.Надійшла інформація від Monitor, що "ціль перестала існувати в межах Київщини".Також попередили про можливу небезпеку мешканців Черкащини."Увага! Київ – ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", – Сергій Попко, начальник КМВА.Моніторинговий канал Monitor написав, що попередньо у напрямку Києва летить балістична ціль.Повітряна тривога була вже у Києві та Київській області.Сирени сповіщали про загрозу з неба мешканців Сумської області.Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області та у Славутичі, що на Київщині.

Звернімо увагу, що впродовж останніх чотирьох днів росіяни безупинно атакують Південь України. Ворог б'є по портовій та сільськогосподарській інфраструктурі.

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