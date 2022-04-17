У Києві, швидше за все, спрацювала ППО, – Поворозник про ранкові вибухи

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник прокоментував звуки вибухів у столиці. Місцеві жителі повідомляли, що чули відповідні звуки зранку 17-го квітня.

У Києві не було вибухів

У Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги. Перший заступник Кличка запевнив, що ніяких вибухів у столиці не було.

Варте уваги Вранці окупанти обстріляли Кремінну: одна людина постраждала

За словами Поворозника, швидше за все, спрацювала протиповітряна оборона.

Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно – ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони,

– розповів Поворозник.

Це важливо – Уламки ракет впали на житлові будинки Запоріжжя: є постраждала: дивіться відео