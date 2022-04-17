У Києві, швидше за все, спрацювала ППО, – Поворозник про ранкові вибухи
17 квітня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
Перший заступник мера Києва Микола Поворозник прокоментував звуки вибухів у столиці. Місцеві жителі повідомляли, що чули відповідні звуки зранку 17-го квітня.
У Києві не було вибухів
У Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги. Перший заступник Кличка запевнив, що ніяких вибухів у столиці не було.
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За словами Поворозника, швидше за все, спрацювала протиповітряна оборона.
Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно – ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони,
– розповів Поворозник.
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