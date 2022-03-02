У Києві – сирени, ховайтесь в укриття
2 березня 2022 , 09:37Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Держспецзв'язку
У Києві звучать тривожні сирени. Це означає, що потрібно негайно сховатися у найближчому до вас укритті.
Повітряну тривогу в столиці оголосили 2 березня близько 9:35. Це вже друга загроза атаки російських окупантів за ранок.
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Важливо: зберігайте спокій та прямуйте в укриття. Виходити звідти можна лише тоді, коли почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.
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