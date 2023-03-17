У Києві скоротять комендантську годину, а частину блокпостів демонтують

У Києві комендантська година буде коротшою. З 26 березня, ймовірно, вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Відповідне рішення ухвалила Київська міська військова адміністрація. Причина цього – суспільний запит на скорочення комендантської години. Крім того, КМВА ухвалила рішення щодо блокпостів.

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Триває погодження скороченої комендантської години

У КМВА наголосили, що рішення щодо комендантської години ще не є остаточним і зараз воно на стадії узгодження. Однак такий крок дозволить збільшити тривалість курсування громадського транспорту, а заклади сфери послуг зможуть працювати довше. Відповідно це позитивно вплине на економіку в столиці.

Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць,

– зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

Водночас в КМВА підкреслили, що війна триває і загрози для столиці досі існують. Тому при виникненні підстав, безпекові заходи можуть бути посилені, зокрема тривалість комендантської години може бути збільшена.

Рішення щодо блокпостів

КМВА та Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо інженерних споруд у столиці. Відповідно до цього рішення, частина блокпостів у Києві залишиться, частина перейде в "сплячий режим" і ще частину буде демонтовано.

Це рішення вже впроваджується. Воно зробить Київ більш комфортним для мешканців, розвантажить дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом,

– зазначив Попко.

Нагадаємо, що зараз комендантська година у столиці триває з 23:00 до 5:00. Якщо в цей час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.