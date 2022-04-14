У Києві сквер "дружби Києва і Москви" носитиме ім'я Героїв Маріуполя

Сквер на вулиці Якубовського на Теремках мав неофіційну назву "дружби Києва та Москви". У центрі зеленої зони навіть стояв відповідний пам'ятник.

Про це 14 квітня повідомив очільник столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що у липні 2021 року Київрада ухвалила рішення демонтувати пам'ятник "дружбі", а 1 вересня символ знищили.

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Кличко розповів, що у парку посадили калину та черемшину. Наразі там наводять лад і готують висаджувати нові дерева та кущі.

Скверу потрібна нова назва. Я ініціюю, щоб Київрада ухвалила рішення, аби цей сквер мав офіційну назву – Сквер Героїв Маріуполя. І сьогодні підписав відповідний проєкт рішення, який Київрада має розглянути на найближчому засіданні,

– заявив Кличко.

У Києві працюють комунальники

За словами Кличка, у місті тривають толоки в різних районах, які присвячені до Дня довкілля. Комунальники та самі кияни прибирають свої двори, парки та сквери. Мер сказав, що за сьогодні в зелениз впосадили 500 дерев та понад тисячу кущів.

Парк матиме назву Сквер Героїв Маріуполя: дивіться відео