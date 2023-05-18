У Києві спалахнула масштабна пожежа: у небо здіймається чорний стовп диму
У Дніпровському районі Києва увечері 18 травня спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники вже прибули.
У ДСНС України у коментарі 24 Каналу підтвердили факт пожежі. Повідомили, що сталося загоряння трансформаторної підстанції.
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На місці пожежі вже працюють рятувальники. У мережі люди діляться фото та відео з місця пожежі.
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Пожежа у Вишгородському районі
У Київській області у Вишгородському районі 15 травня спалахнула пожежа. Повідомили, що вогонь спалахнув у лісовому масиві. Даних про постраждалих, на щастя, не було.
Щоб ліквідувати вогонь, залучили 25 осіб та 7 одиниць техніки, з яких від ДСНС – 15 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Вогонь у районі Караваєвих дач
Окрім того, вранці 9 травня жителі Києва помітили чорний стовп диму, який здіймався над одним з районів української столиці. Люди перелякалися й навіть припустили, що був "приліт". Водночас у ДСНС України оперативно заспокоїли українців: нічого страшного не сталося.
У ДСНС повідомили, що у Солом'янському районі на вулиці Новопольова спалахнув пінопласт.
Як поводитися під час пожежі
На жаль, пожежі – не рідкість у нашому житті. Українцям нагадали, як правильно поводитися, аби вберегти життя та здоров'я.
- Легкозаймисті матеріали необхідно тримати якомога далі від джерел тепла.
- Під час використання електричних приладів потрібно дотримуватися правил безпеки.
- Важливо регулярно перевіряти та обслуговувати свою електричну систему, щоб запобігти загорянням.