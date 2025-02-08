Біля офісу фонду "Повернись живим" знайшли кішку у рюкзаку із квитком до Кривого Рогу

Співробітники благодійного фонду "Повернись живим" та Укрзалізниці опинилися в епіцентрі справжньої детективної історії. Вони сприяли возз'єднанню кішки Каріни з її власниками.

Минулого тижня працівники фонду виявили біля офісу рюкзак. У ньому сиділа кішка із квитком на потяг "Київ – Кривий Ріг", передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Як шукали хазяїв Каріни

На допомогу прийшли залізничники. Вони намагалися за паперовим перевізним документом на тварину знайти її хазяїв. Втім, зробити це було непросто, адже у документі не вказуються дані власника. До пошуків залучили місцеві Fb-групи Кривого Рога. Зрештою, вдалося вийти на потрібних людей. Їм поставили кілька особливих запитань про тварину, і у такий спосіб впевнилися, що це справжні власники кішки – підкидька на ім'я Каріна.

Наразі тваринка вже повернулася додому.

Кішка Каріна у фонді "Повернись живим" / Фото Facebook-сторінка Укрзалізниці

До слова, у Вінницькій області отруїли собаку-волонтера Джесі, яка зібрала 100 тисяч гривень на ЗСУ. Джесі вдалося врятувати завдяки швидкому втручанню ветеринара. Наразі собака поступово відновлюється після отруєння.