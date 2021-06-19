У Києві спіймали кримінального авторитета "Діда": його вже тричі депортовували з України

У столиці правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід". Його вже тричі депортовували з України, а востаннє ще й заборонили в'їзд на 15 років.

Мовиться про 56-річного громадянина Вірменії. Неодноразово судимий чоловік має суттєві зв'язки з криміналітетом.

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Історії 3 спроб видворити "Діда" з України

Відомий за прізвиськом "Дід" кримінальний авторитет відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині. Там він мав статус так званого "смотрящого".

У лютому 2019 року суд прийняв рішення про видворення зловмисника за межі України. Однак вже через 2 місяці він повернувся у країну.

зловмисника за межі України. Однак вже через 2 місяці він повернувся у країну. Правоохоронці знову спіймали його та вже вдруге видворили , було це у серпні 2019 року. Тоді кримінальному авторитету заборонили 5 років виїжджати у країну.

, було це у серпні 2019 року. Тоді кримінальному авторитету заборонили 5 років виїжджати у країну. Змінивши ім'я, "Дід" повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Кілька місяців після цього правоохоронці викрили зловмисника. Третє його видворення відбулося у липні 2020 року. Тоді кримінальному авторитету заборонили перетинати кордон України вже до 2035 року.

Зловмисник знову повернувся

Усе це не зупинило зловмисника від спроби вкотре прибути в Україну для поширення свого злочинного впливу. Правоохоронці дізналися, що "Дід" планує зробити це через пункт пропуску Волинської митниці.

Тому 18 червня його затримали на підставі рішення суду. "Авторитета" помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. У планах – знову видворити його з країни.



Поліція знову затримала кримінального авторитету "Діда" / Фото Нацполіції