У Києві стартував саміт "Підтримуй Україну": головні заяви Зеленського та світових лідерів
У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до України в Києві стартував саміт "Підтримуй Україну". до столиці приїхало багато лідерів країн-партнерів.
У Києві 24 лютого 2025 року почався саміт щодо підтримки України. Про головні заяви розповідає 24 Канал.
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Він також наголосив, що Росія вже нападала на його державу двічі. За його словами, потрібно буде прийняти мир із Путіним, але він має бути заснований на незалежності. Фінляндії вдалося раніше зберегти незалежність, але вони втратили суверенітет. Стубб пояснив, що підтримка, яку побачить Україна, це підтримка ідентичності та історичного досвіду. Він також підкреслив, що Росія очевидно почала цю війну, але загарбання територій почалось з нападу на Грузію у 2008 році, а війна в Україні триває вже 11 років. Президент Фінляндії наголосив, що ніхто не може довіряти Путіну. Єдиний спосіб перемогти – це продовжувати підтримку, адже Росія не зупиниться в Україні. Він також наголосив, що не Росія вирішує, чи вступить Україна в НАТО та ЄС. До слова запросили Олександра Стубба, президента Фінляндії. За словами прем'єра Хорватії, Україна показала героїзм та готовність захищатись. Він наголосив, що Хорватія також стикалась із окупацією територій. За його словами, зусилля для миру, які ми бачимо, мають вести до справедливого миру, який не буде порушувати суверенітет та територіальну цілісність. Прем'єр-міністр Хорватії почав виступ. Потрібен справедливий мир, але не за будь-яку ціну. Мир з приниженням жертви – це не мир, це зрада. За словами президента, Чехія мала такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської змови. За його словами, Зеленський є символом стійкості. Він наголосив на тому, що важливо продовжувати колективно допомагати Україні зброєю та економічно. Потрібно також прискорити вступ України до ЄС. Кінцева ціль – вступ України до НАТО. Президент Чехії почав виступ. Він наголосив, що все, що зробила Росія не можна забувати. Україна повинна бути за столом переговорів, а не на столі, Водночас потрібно працювати разом, щоб забезпечити стійкий мир. Він вважає, що Україна повинна використовувати заморожені російські активи. Президент Латвії почав виступ. Він вважає, що мир потрібно виграти. За його словами, непотрібно зробити все, щоб Україну не схиляли до "поганої згоди". Основний меседж Штайнмаєра – потрібно підтримувати країну, яка боронить свою демократію. За його словами, німці не забули, що саме Росія почала війну 3 роки тому. Він наголосив, що жодні заяви нездатні порушити європейську рішучість. Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр почав виступ. Анджей Дуда також виступив. Він наголосив на тому, що пропонував підвищити витрати на оборону всім членам НАТО. Водночас мир повинен бути справедливим та довготривалим. Україна також повинна бути представлена на переговорах, адже без цього нетривалий мир приведе до нової війни. Потрібно невідкладно забезпечити потреби України у зброї. Зокрема, мовиться про ППО та далекобійні ракети. Застосування не повинно ніяк обмежуватись. Потрібно інвестувати у ВПК України. Потрібно співпрацювати з Україною. у військовому виробництві. Також він вважає, що треба розширити програми підготовки ЗСУ. Настав час лідерства, Він також пропонує пришвидшити вступ України до ЄС. Він наголосив, що потрібно підтримувати Україну ще більше, ніж раніше, адже ситуація залишається незрозумілою. Президент Литви почав промову. Зеленський вкотре наголосив на необхідності ППО. Він пояснив, чому це важливо, адже зараз твориться новий повітряний щит. За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО. Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні, Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх полонених на всіх. Росія продовжує утримувати багато українських військових та цивільних і всіх їх Україна хоче повернути додому. Володимир Зеленський почав свою промову на саміті "Підтримуй Україну". Важливі заяви з саміту: дивіться трансляцію
Путіну ніхто не може довіряти
Мир, а не приниження жертви
Україна за столом переговорів
– пояснив він.
Немає сенсу переговорів без України
Ніщо не було забуто
Потрібен справедливий мир
Що він пропонує
– наголосив він.
Потрібно діяти
Потрібне ППО
Україна заслуговує на гарантії безпеки
– наголосив він.
Обмін всіх на всіх
Почався саміт
Він також наголосив, що Росія вже нападала на його державу двічі.
За його словами, потрібно буде прийняти мир із Путіним, але він має бути заснований на незалежності. Фінляндії вдалося раніше зберегти незалежність, але вони втратили суверенітет.
Стубб пояснив, що підтримка, яку побачить Україна, це підтримка ідентичності та історичного досвіду.
Він також підкреслив, що Росія очевидно почала цю війну, але загарбання територій почалось з нападу на Грузію у 2008 році, а війна в Україні триває вже 11 років.
Президент Фінляндії наголосив, що ніхто не може довіряти Путіну. Єдиний спосіб перемогти – це продовжувати підтримку, адже Росія не зупиниться в Україні.
Він також наголосив, що не Росія вирішує, чи вступить Україна в НАТО та ЄС.
До слова запросили Олександра Стубба, президента Фінляндії.
За словами прем'єра Хорватії, Україна показала героїзм та готовність захищатись.
Він наголосив, що Хорватія також стикалась із окупацією територій.
За його словами, зусилля для миру, які ми бачимо, мають вести до справедливого миру, який не буде порушувати суверенітет та територіальну цілісність.
Прем'єр-міністр Хорватії почав виступ.
Потрібен справедливий мир, але не за будь-яку ціну.
Мир з приниженням жертви – це не мир, це зрада. За словами президента, Чехія мала такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської змови.
За його словами, Зеленський є символом стійкості. Він наголосив на тому, що важливо продовжувати колективно допомагати Україні зброєю та економічно.
Потрібно також прискорити вступ України до ЄС.
Кінцева ціль – вступ України до НАТО.
Президент Чехії почав виступ.
Він наголосив, що все, що зробила Росія не можна забувати.
Україна повинна бути за столом переговорів, а не на столі,
Водночас потрібно працювати разом, щоб забезпечити стійкий мир. Він вважає, що Україна повинна використовувати заморожені російські активи.
Президент Латвії почав виступ.
Він вважає, що мир потрібно виграти. За його словами, непотрібно зробити все, щоб Україну не схиляли до "поганої згоди".
Основний меседж Штайнмаєра – потрібно підтримувати країну, яка боронить свою демократію.
За його словами, німці не забули, що саме Росія почала війну 3 роки тому.
Він наголосив, що жодні заяви нездатні порушити європейську рішучість.
Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр почав виступ.
Анджей Дуда також виступив. Він наголосив на тому, що пропонував підвищити витрати на оборону всім членам НАТО.
Водночас мир повинен бути справедливим та довготривалим.
Україна також повинна бути представлена на переговорах, адже без цього нетривалий мир приведе до нової війни.
Потрібно невідкладно забезпечити потреби України у зброї. Зокрема, мовиться про ППО та далекобійні ракети.
Застосування не повинно ніяк обмежуватись.
Потрібно інвестувати у ВПК України. Потрібно співпрацювати з Україною. у військовому виробництві.
Також він вважає, що треба розширити програми підготовки ЗСУ.
Настав час лідерства,
Він також пропонує пришвидшити вступ України до ЄС.
Він наголосив, що потрібно підтримувати Україну ще більше, ніж раніше, адже ситуація залишається незрозумілою.
Президент Литви почав промову.
Зеленський вкотре наголосив на необхідності ППО. Він пояснив, чому це важливо, адже зараз твориться новий повітряний щит.
За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО.
Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні,
Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх полонених на всіх. Росія продовжує утримувати багато українських військових та цивільних і всіх їх Україна хоче повернути додому.
Володимир Зеленський почав свою промову на саміті "Підтримуй Україну".
Важливі заяви з саміту: дивіться трансляцію