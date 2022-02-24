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24 лютого, 11:12
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У Києві стартував саміт "Підтримуй Україну": головні заяви Зеленського та світових лідерів

Вікторія Кульженко

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до України в Києві стартував саміт "Підтримуй Україну". до столиці приїхало багато лідерів країн-партнерів.

У Києві 24 лютого 2025 року почався саміт щодо підтримки України. Про головні заяви розповідає 24 Канал.

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11:47, 24 лютого

Путіну ніхто не може довіряти

Він також наголосив, що Росія вже нападала на його державу двічі.

За його словами, потрібно буде прийняти мир із Путіним, але він має бути заснований на незалежності. Фінляндії вдалося раніше зберегти незалежність, але вони втратили суверенітет.

Стубб пояснив, що підтримка, яку побачить Україна, це підтримка ідентичності та історичного досвіду. 

Він також підкреслив, що Росія очевидно почала цю війну, але загарбання територій почалось з нападу на Грузію у 2008 році, а війна в Україні триває вже 11 років. 

Президент Фінляндії наголосив, що ніхто не може довіряти Путіну. Єдиний спосіб перемогти – це продовжувати підтримку, адже Росія не зупиниться в Україні.

Він також наголосив, що не Росія вирішує, чи вступить Україна в НАТО та ЄС.

11:47, 24 лютого

До слова запросили Олександра Стубба, президента Фінляндії. 

11:43, 24 лютого

За словами прем'єра Хорватії, Україна показала героїзм та готовність захищатись. 

Він наголосив, що Хорватія також стикалась із окупацією територій. 

За його словами, зусилля для миру, які ми бачимо, мають вести до справедливого миру, який не буде порушувати суверенітет та територіальну цілісність. 

11:43, 24 лютого

Прем'єр-міністр Хорватії почав виступ.

11:39, 24 лютого

Мир, а не приниження жертви

Потрібен справедливий мир, але не за будь-яку ціну.

Мир з приниженням жертви – це не мир, це зрада. За словами президента, Чехія мала такий досвід у 1938 році під час Мюнхенської змови. 

За його словами, Зеленський є символом стійкості. Він наголосив на тому, що важливо продовжувати колективно допомагати Україні зброєю та економічно.

Потрібно також прискорити вступ України до ЄС. 

Кінцева ціль – вступ України до НАТО.

11:38, 24 лютого

Президент Чехії почав виступ.

11:34, 24 лютого

Україна за столом переговорів

Він наголосив, що все, що зробила Росія не можна забувати.

Україна повинна бути за столом переговорів, а не на столі,
– пояснив він. 

Водночас потрібно працювати разом, щоб забезпечити стійкий мир. Він вважає, що Україна повинна використовувати заморожені російські активи. 

11:34, 24 лютого

Президент Латвії почав виступ.

11:33, 24 лютого

Немає сенсу переговорів без України

Він вважає, що мир потрібно виграти. За його словами, непотрібно зробити все, щоб Україну не схиляли до "поганої згоди".

11:30, 24 лютого

Ніщо не було забуто

Основний меседж Штайнмаєра – потрібно підтримувати країну, яка боронить свою демократію.

За його словами, німці не забули, що саме Росія почала війну 3 роки тому. 

Він наголосив, що жодні заяви нездатні порушити європейську рішучість.

11:30, 24 лютого

Президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр почав виступ. 

11:28, 24 лютого

Потрібен справедливий мир

Анджей Дуда також виступив. Він наголосив на тому, що пропонував підвищити витрати на оборону всім членам НАТО. 

Водночас мир повинен бути справедливим та довготривалим. 

Україна також повинна бути представлена на переговорах, адже без цього нетривалий мир приведе до нової війни.

11:23, 24 лютого

Що він пропонує

Потрібно невідкладно забезпечити потреби України у зброї. Зокрема, мовиться про ППО та далекобійні ракети. 

Застосування не повинно ніяк обмежуватись. 

Потрібно інвестувати у ВПК України. Потрібно співпрацювати з Україною. у військовому виробництві. 

Також він вважає, що треба розширити програми підготовки ЗСУ. 

Настав час лідерства,
– наголосив він.

Він також пропонує пришвидшити вступ України до ЄС. 

11:23, 24 лютого

Потрібно діяти

Він наголосив, що потрібно підтримувати Україну ще більше, ніж раніше, адже ситуація залишається незрозумілою. 

11:22, 24 лютого

Президент Литви почав промову. 

11:18, 24 лютого

Потрібне ППО

Зеленський вкотре наголосив на необхідності ППО. Він пояснив, чому це важливо, адже зараз твориться новий повітряний щит. 

11:16, 24 лютого

Україна заслуговує на гарантії безпеки

За словами Зеленського, Україна заслуговує на гарантії безпеки. Ці гарантії дає членство в НАТО. 

Якщо НАТО залишиться закритим для України, то у нас не буде іншого вибору, крім як будувати НАТО в Україні,
– наголосив він. 

Зеленський сказав, що гарантії безпеки – ключ до миру.

11:16, 24 лютого

Обмін всіх на всіх

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до обміну всіх полонених на всіх. Росія продовжує утримувати багато українських військових та цивільних і всіх їх Україна хоче повернути додому.

11:15, 24 лютого

Почався саміт

Володимир Зеленський почав свою промову на саміті "Підтримуй Україну".

Важливі заяви з саміту: дивіться трансляцію