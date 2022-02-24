У Києві стартував саміт "Підтримуй Україну": головні заяви Зеленського та світових лідерів

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії до України в Києві стартував саміт "Підтримуй Україну". до столиці приїхало багато лідерів країн-партнерів.

У Києві 24 лютого 2025 року почався саміт щодо підтримки України. Про головні заяви розповідає 24 Канал.

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