У Києві біля станції метро "Мінська" знайшли два вибухових пристрої. Очевидці зняли вибух на відео.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що саморобну вибухівку знечшкодили.

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Анонімний дзвінок про замінування двох автокіосків поруч із метро надійшов на гарячу лінію близько 12 години. Інцидент стався поблизу зі станцією метро "Мінська", на Оболонському проспекті знайшли підозрілу валізу. На місці правоохоронці і вибухотехніки знайшли саморобну вибухівку. Вона була закріплена між легковою автівкою та автокіоском. Її вдалось знешкодити.

Жертв і постраждалих немає.

Рештки вибухівки направили на експертизу, а прилеглу теріторію продовжують перевіряти, зазначили у Київській поліції.

Дивіться відео: вибух біля станції столичного метро

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