У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту: ймовірно, був напідпитку

У Києві в ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області на смерть збив нацгвардійця. Сталось це просто на блокпосту. У мережі повідомляють, що суддя був напідпитку.

У коментарі 24 Каналу у ДБР підтвердили інформацію щодо смертельної ДТП за участі голови райсуду. Саме слідчі Державного бюро здійснюватимуть розслідування.

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Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови райсуду Київської області, що трапилась на одному з блокпостів у місті Києві,

– повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Суддю затримано таВід проходження огляду водій відмовився. Тож, в нього будуть примусово відбирати біологічні зразки.



Суддя був за кермом авто "Лексус" / Фото ДБР

Суддя міг бути напідпитку

Сталась ДТП близько півночі. У ДБР не назвали імені судді, та найімовірніше мова про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандира.



Олексій Тандир – голова Макарівського райсуду

Суддя на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

У мережі з'явились відео з місця події.

Судді загрожує 10 років позбавлення волі

У ДБР повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (частини 3 статті 286-1 Кримінального Кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Місце ДТП: фото ДБР

У Київській міській прокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.