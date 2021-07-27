У Києві судитимуть 4 поліцейських за викрадення львів’янина

У Києві під суд підуть 4 поліцейських, які незаконно викрали львів’янина й вимагали у нього гроші. Окрім цього, колишні правоохоронці відібрали в нього коштовну автівку.

Загалом у банді було 5 осіб – лише один з них не працював у силових органах. Четверо поліцейських служили у Солом’янського управління поліції Києва.

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Закрили у службовій машині

Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі людини й заподіянням йому фізичних страждань.

Жертва злочину – 50-річний львів’янин займався посередництвом у продажі автівок. Зловмисники, домовились про зустріч з ним, під виглядом покупців. Йшлося про Toyota Land Cruiser Prado 150 вартістю понад 1 мільйон гривень.

Злочин стався на Київщині

Зустріч відбувалась в одному з райцентрів на території Київської області.

Співробітники поліції, не маючи жодних законних підстав, вдягнули на чоловіка кайданки та, протиправно утримуючи у своєму автомобілі, почали вимагати від нього 10 тисяч доларів,

– йдеться у пресрелізі Київської прокуратури.

Зловмисники заявили, що ці гроші він мусить заплатити за нібито продаж краденого автомобілю. Отримавши від потерпілого частину коштів у сумі 2 тисячі євро правоохоронці відпустили його.

Ще й автівку відібрали

Згодом один з цих працівників поліції залучив знайомого, який за допомогою евакуатора мав перевезти автомобіль, що продавав львів’янин, до обумовленого місця для подальшого продажу без згоди власника.

Однак, вказані дії було вчасно викрито під час спроби транспортування автомобіля до сховку.

Надалі за результатом проведених слідчих дій вдалося викрити усіх учасників злочинної схеми.