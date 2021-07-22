Вимагали біткоїни: у Києві судитимуть терористів, які здійснили 4 вибухи – відео

Працівники міської прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіків, які здійснили кілька вибухів у столиці. Внаслідок терактів постраждали 4 перехожих.

У скоєнні низки резонансних злочинів підозрюють двох киян 1960 та 1961 років народження. За даними слідства, чоловіки причетні до вибуху на станції метро "Шулявська" та у під'їзді будинку на вулиці Нижній вал.

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Крім того, зловмисники закладали вибухівку біля станції метро "Мінська" та на території сміттєпереробного підприємства у Дарницькому районі Києва.

Хотіли отримати 500 тисяч доларів

Поліцейські стверджують, що двоє зловмисників вчинили перший теракт 17 липня 2020 року на виходу зі станції метро "Шулявська". Чоловіки заклали саморобну вибухівку у сміттєвий мішок та привели бомбу в дію. Один з перехожих отримав серйозну травму ноги. Інші звернулися по допомогу медиків з легкими ушкодженнями.

20 липня 2020 року ще одну вибухівку, яку зробили зловмисники, знайшли працівники сміттєпереробного підприємства на території Дарницького району. Бомбу знешкодили.

21 липня 2020 один з фігурантів провадження заклав вибухівку між двома автомобілями біля станції метро "Мінська". Пристрій також швидко знайшли та знищили за допомогою контрольованого вибуху.

Ще один теракт зловмисники нібито скоїли 27 липня минулого року. Вибух стався у під'їзді будинку на вулиці Нижній вал біля сміттєпроводу. Хвиля пошкодила вікна на 2 та 3 поверхах. Ніхто не постраждав.

На місці двох злочинів поліцейські знайшли записки з вимогами перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів, що тоді становило близько 500 тисяч доларів.

Зловмисників затримали. Під час обшуків у них знайшли предмети та речовини, які використовують для виготовлення вибухівки. Крім того, у чоловіків вилучили пристрої для роботи з платами та радіокеруванням, мобільні телефони, сім-картки, а також інструкції для виготовлення вибухівки.

Фігурантам провадження інкримінують незаконне вироблення вибухівки, та скоєння терористичних актів. Наразі вони перебувають під вартою.

Якщо суд визнає підозрюваних винними, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Дивіться відео з місця вибуху біля станції метро "Шулявська":