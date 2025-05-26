У Києві на території дитсадка знайшли міну часів Другої світової: дітей та персонал евакуювали

В одному з районів столиці на території дитячого садочку знайшли мінометну міну часів Другої світової війни. Сапери вилучили небезпечну знахідку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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У Києві на території дитсадка знайшли міну

Відомо, що на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни.

Небезпечну знахідку вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування й вивезли на полігон, щоб знешкодити,

– ідеться в повідомленні.

В ДСНС вказали, що на час проведення робіт персонал та дітей перевели в інший дитячий садок.



Там також додали, що всього з початку року у Києві виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що на території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети Х-101.



Небезпечну знахідку виявили на подвір’ї приватного домоволодіння.