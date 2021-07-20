Не розуміла українську, але російські мати згадала: у Києві з трамвая вигнали іноземку

У Києві в трамваї № 15 стався конфлікт між темношкірою іноземкою й іншим пасажиром. Дівчина нібито не заплатила за проїзд й вдавала, що не розуміє українську. Зрештою, її вигнала з трамвая контролерка.

Свідки інциденту зазначають, що іноземка згадала російські мати, коли виходила. Відео конфлікту потрапило у мережу.

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Виходити не хотіла

Про це написали у спільноті "Київ оперативний".

Лаялася з контролерами, бо не оплатила проїзд і виходити теж не хотіла,

– йдеться у дописі.

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У Києві скасували паперові квитки

Нагадуємо, що у Києві повністю скасували паперові квитки у громадському транспорті. Всі пасажири транспорту Київпастрансу відтепер мають користуватися електронними квитками.

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