Не розуміла українську, але російські мати згадала: у Києві з трамвая вигнали іноземку
Джерело:"Київ Оперативний"
У Києві в трамваї № 15 стався конфлікт між темношкірою іноземкою й іншим пасажиром. Дівчина нібито не заплатила за проїзд й вдавала, що не розуміє українську. Зрештою, її вигнала з трамвая контролерка.
Свідки інциденту зазначають, що іноземка згадала російські мати, коли виходила. Відео конфлікту потрапило у мережу.
Подібний інцидент "Понабирають, бл*ть, посвідчень": у Дніпрі водій маршрутки обматюкав дідуся
Виходити не хотіла
Про це написали у спільноті "Київ оперативний".
Лаялася з контролерами, бо не оплатила проїзд і виходити теж не хотіла,
– йдеться у дописі.
У Києві іноземка влаштувала скандал у трамваї: відео
У Києві скасували паперові квитки
Нагадуємо, що у Києві повністю скасували паперові квитки у громадському транспорті. Всі пасажири транспорту Київпастрансу відтепер мають користуватися електронними квитками.
Де можна купити QR-квиток для проїзду у транспорті Києва
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- T-кіосках;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях метро Києва;
- у застосунку "Київ Цифровий".