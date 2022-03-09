У Києві тривога: усім в укриття

В столиці оголосили повітряну тривогу. Лунають сирени. Мешканців міста просять перейти в укриття.

Тривогу оголосили у Києві о 20.40. Виходити з укриття можна лише після відбою тривоги.

Увага Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі

Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

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