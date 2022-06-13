У Києві на Троєщині виникла масштабна пожежа: з району ринку підіймається дим

У столиці в районі Троєщини відбулося масштабне загоряння. Орієнтовно, пожежа виникла в районі місцевого ринку.

У Києві очевидці повідомляють про масштабне загоряння на Троєщині. Горить в районі торговельного центру Яма.

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Місцеві мешканці повідомляють про вибухи – за припущеннями, це можуть вибухами балони або холодильники.

У Києві пожежа: загоряння в районі Троєщини

Дим здіймається з району троєщинського ринку. За попередніми даними місцевих телеграм-каналів, в одному з магазинів загорівся кондиціонер.

Очевидці показують дим від пожежі: дивіться відео

Пожежі в Києві: останні події

Минулого дня, 12 червня, у столиці виникло 2 пожежі. За словами очевидців, пожежа в Дарницькому районі швидко поширилася, місцеві мешканці відчували різкий дим.

Загоряння відбулося вдень на озері Тельбін, повідомляють очевидці події. Задимлення було і на проспекті Петра Григоренка.

Дим ішов на житлові будинки. Місцевих мешканців закликали зачинити вікна.

Паралельно загоряння відбулося і біля проспекту Петра Григоренка. За словами спікерки київського управління ДСНС Світлани Володаги, пожежа сталася на відкритій території поблизу вулиці Колекторної – загорілися трава та дерева.

Пожежі в різних куточках України

За минулий тиждень в Україні спалахнуло кілька пожеж у великих містах. Вони не були пов'язані з обстрілами російських окупантів.

У Харкові 9 червня на залізниці зайнялася пожежа. Вона спалахнула ще до того, як у місті оголосили повітряну тривогу й розпочались вибухи. Пожежа розпочалась неподалік від Південної залізниці за 30 хвилин до обстрілу Харкова. Дим видно майже з будь-якого куточка міста.

Згодом стало відомо, що загорілися складські приміщення підприємства, яке розміщене біля колії. Наразі причини загоряння невідомі, але наголошується, що "прильотів" туди не було.

У Дніпрі 10 червня сталась масштабна пожежа на одному із підприємств. Однак вона не пов'язана з ворожою атакою росіян. У ДСНС повідомили, що сильне загоряння сталося на підприємстві по переробці вторсировини. На відкритій території спалахнули гранули в тюках.

Гасили вогонь 6 підрозділів рятувальників. Боролися з пожежею понад годину.

У ДСНС повідомили, що вогонь пошкодив зовнішнє оздоблення стін двоповерхової виробничої будівлі, знищив обладнання для виготовлення гранул, а також вторсировину на відкритій території.

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