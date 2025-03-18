Уламки БпЛА впали біля школи в Києві: чи постраждали діти
- Уламки безпілотника впали на територію школи №27 у Деснянському районі Києва, учні та вчителі залишаються в укритті.
- Піротехніки знешкодили уламки дрона, загрози вже немає.
У Деснянському районі столиці уламки безпілотника впали на територію школи №27. Учні та вчителі залишаються в укритті, чекаючи на дозвіл вийти.
На місці працюють відповідні служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24 та Новини.LIVE.
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Яка ситуація у школі, біля якої впали уламки БпЛА
Як повідомила Київ24 11-класниця Варвара Господаренко, школярі перелякані, але з ними все гаразд. Наразі невідомо, коли вони зможуть покинути сховище. Дівчина також зазначила, що її однокласники наразі перебувають з нею на зв'язку.
Про ситуацію також розповіла учениця Олександра в коментарі для Новини.LIVE. Вона дізналася про інцидент уже після вибухів, коли прямувала до школи. Коли вона ще одягалася та збиралася, чула вибухи. Дівчина поки що не має змоги зв’язатися з однокласниками та вчителями, оскільки в укритті немає зв’язку.
Піротехніки вже знешкодили уламки дрона, загрози вони більше не становлять. Екстрені служби продовжують роботу на місці події.