Нічна атака "Шахедами" на Київ: уламки впали на територію Інституту міжнародних відносин КНУ

У Києві після нічної атаки "Шахедами" 3 листопада уламки впали на територію одного з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мовиться про Інститут міжнародних відносин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Навчально-наукового інституту міжнародних відносин. Цей навчальний заклад розташований в одній будівлі з Інститутом журналістики КНУ, про пошкодження якого писали раніше.

До теми Тривога тривала понад 5 годин, є падіння уламків у двох районах: деталі нічної атаки на Київ

Що відомо про пошкодження будівлі інституту

На фейсбук-сторінці інституту повідомили, що вранці 3 листопада Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та гуртожиток №24 постраждали внаслідок падіння уламків БпЛА.

Ми щиро дякуємо всім небайдужим студентам, викладачам і працівникам інституту, а також усім волонтерам, які оперативно допомогли з прибиранням будівель інституту та гуртожитку!

– написали у навчальному закладі.

Там також показали наслідки падіння уламків на територію навчального закладу та те, як студенти прибирають уламки скла та будівельне сміття.

Які наслідки падіння уламків "Шахеда" на територію ННІМВ КНУ / Фото з фейсбуку навчального закладу

У Раді студентів навчального закладу також повідомили, що з 4 по 8 листопада всі здобувачі освіти та викладачі будуть працювати в режимі онлайн.

Ректор Київського національного університету Володимир Бугров також розповів журналістам телеканалу "Київ", що внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, ніхто з працівників закладу та студентів не постраждав. Водночас у гуртожитку №24 пошкоджено вікна старого типу та вхідні двері.

Постраждав корпус інституту та гуртожиток / Фото телеканалу "Київ" та з телеграм-каналу КНУ імені Тараса Шевченка

До слова, у корпусі ННІМВ та ННІЖ КНУ пошкоджень зазнала фронтальна частина будівлі, там повибивало вікна. Студентка ННІЖ КНУ Кароліна Шуршикова зауважувала у коментарі 24 Каналу, що на місті працюють студенти та викладачі як Інституту журналістики, так і Інституту міжнародних відносин.